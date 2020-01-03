Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает ввести в школах уроки по использования пиротехники. Письмо с таким предложением Милонов направил министру образования Ольге Васильевой.

По мнению депутата, использование фейерверков часто заканчивается печально. И, несмотря на то, что продажи её ограничены, школьники находят способы покупать такую продукцию, сообщает «Газета.ру».

Поэтому неплохо ввести накануне новогодних каникул такие уроки.

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