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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру юстиции Константину Чуйченко предусмотреть ответственность для тех, кто публично отрицает опасные последствия коронавируса.

Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что сегодня некоторые граждане саботируют выполнение мер, предпринимаемых государством в борьбе с коронавирусом, и призывают к этому остальных.

«На открытых интернет-площадках, форумах, в социальных сетях, чатах… можно встретить материалы, отрицающие опасность новой болезни. Более того авторы данных опусов призывают людей не соблюдать меры защиты, игнорировать призывы к самоизоляции, а также формируют у своей аудитории чувство недоверия и враждебности к представителям власти, занимающимся работой по предупреждению распространения вируса», — говорится обращении депутата.

В связи с этим Милонов попросил Чуйченко оценить целесообразность введения ответственности за намеренное публичное отрицание опасности коронавируса для жизни людей.

«По моему мнению, злоумышленное отрицание, подстрекательство и саботаж борьбы нашей страны с коронавирусом могут быть юридически приравнены к намеренному заражению граждан опасными заболеваниями и караться по нормам Уголовного кодекса», — говорится в письме Милонова.

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