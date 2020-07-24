Милонов предложил главе Минюста вернуть в паспорт графу «национальность». По мнению депутата, этот пункт следует заполнять по желанию гражданина.

Гражданам бывшего СССР раздадут паспорта РФ

«В нашей стране «национальный вопрос» долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Негласное разделение национальностей по принципу благонадёжности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», — указал Виталий Милонов в письме, на которое ссылается РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что многие граждане хотят вернуть в паспорт графу о национальности.