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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал нарушение репером Джиганом карантина «первостатейным негодяйством», сообщает РИА Новости. Парламентарий предложил «пожизненно наказать» артиста. Ранее, как сообщал «Рамблер», Джиган по возвращению из США закалил в своём особняке в Подмосковье вечеринку, на которую приехали его друзья и члены «музыкальной команды». Молодые люди активно транслировали происходящее в коттедже в соцсети, а сам Джиган в прямом эфире заявил, что не знает «что такое самоизоляция», который ему рекомендовали придерживаться в течение двух недель.

«Пренебрежительное и намеренно показное отношение к карантинным мерам — это первостатейное негодяйство, когда наша страна сражается с вирусом», — цитирует агентство слова Милонова.

Депутат поставил в пример реперу «многих публичных людей», которые следуют рекомендациям медиков. При этом Милонов предложил «пожизненно наказать» Джигана, впредь указывая в его клипах, что он «нарушитель карантина и потенциальный разносчик заразы».

«Чтобы его не Джиганом запомнили, а "мистером микробом"», — резюмировал депутат.

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