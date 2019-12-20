Мультимиллионер из Германии пригласил «десять хороших человек» пожить с ним в его новозеландских владениях площадью 222 гектара с конюшней, винным заводом и видом на Тасманово море. Об этом сообщает Fox News.

70-летний Карл Рейпен, заработавший состояние на продаже холодного кофе в баночках, разместил объявление со своим предложением в «Новозеландском вестнике».

В объявлении Рейпен рассказал, как он нашел «прекрасную ферму» во время своего визита в Новую Зеландию в 2000 году. По его словам, ему потребовалось десять лет, чтобы привести владения в порядок.

«Теперь, когда все готово, я хотел бы поделиться раем с хорошими людьми, до десяти человек (женщины и мужчины до 70 лет). Они могли бы жить в домах по два человека и общаться друг с другом на прекрасной винодельне», — написал он.

Также Рейпен предложил гостям привезти на ферму собственных лошадей. Он отметил, что они е смогут наслаждаться рыбалкой, каякингом, плаванием, наблюдением за птицами и животными.

Владения бизнесмена расположены на западном побережье Северного острова Новой Зеландии, в последний раз их стоимость оценивали в 5,6 миллиона долларов.

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