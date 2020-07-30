Если конгресс США не расширит программу поддержки семей, более 12 миллионов американцев окажутся за чертой бедности, уверены эксперты Urban Institute.

Авторы исследования предсказывают рост уровня бедности в США до 11,9% до конца этого года, если не будут введены пособия по безработице, второй пакет стимулирующих мер и расширены ежемесячные дотации на покупку продуктов в рамках SNAP (продовольственные талоны. — Прим. ред.). Все эти меры поддержки входят в законопроект, который уже приняла нижняя палата американского парламента, но пока не утвердил сенат.

«Многие семьи готовятся к трудным временам и нищете, поскольку поддержка от правительства прекращается», — рассказал один из авторов исследования Грегори Ас.

По его словам, без господдержки эти семьи ждут лишения и затраты во второй половине года, так как эффект от правительственных мер иссякнет к концу июля.

Отмечается, что сильнее всего пострадают семьи, где хотя бы один человек лишится работы. Без мер поддержки уровень бедности в таких домохозяйствах к концу года достигнет 15,6%. При этом отмечается, что среди темнокожих и латиноамериканцев таких будет 20%.

По мнению авторов исследования, наиболее эффективными мерами поддержки являются прямые выплаты, которые помогут удержать выше черты бедности 8,3 миллиона американцев. Отмечается также, что на прошлой неделе в США за пособиями по безработице обратились более 1,4 миллиона человек. Это означает беспрецедентное количество американцев, нуждающихся в помощи государства в условиях пандемии. Отказ принять законопроект приведет к катастрофе, уверены в Urban Institute.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 16,5 миллиона инфицированных, 655 тысяч из которых умерли.

США лидируют по числу зараженных коронавирусом: в стране зафиксировано более 4,4 миллиона инфицированных, из которых свыше 150 тысяч скончались.