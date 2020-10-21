Правительство готово вложить в арктические проекты и Северный морской путь не менее 110 млрд рублей. Еще 80 млрд могут составить частные инвестиции. Эксперты считают, что Севморпуть, безусловно нужно усиливать инфраструктурой, но учитывая гигантский объем затрат, стоило бы делать это без ущерба для развития других мега-проектов.

Общий объём государственных инвестиций в Арктику на первоначальном этапе составит 110 млрд рублей, заявил в среду 21 октября на совещании о перспективах развития Северного морского пути и арктических проектов премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас в Арктике строятся портовые терминалы, прокладываются железные дороги, но есть проблема с мобильной связью и интернетом, отметил он в ходе совещания в Мурманске. В Арктической зоне к интернету подключено пока лишь 550 социально значимых объектов. До 2024 года необходимо будет этот показатель удвоить, присоединить Чукотский округ к единой сети по подводной волоконно-оптическая линии.

«Чтобы обеспечить качественное покрытие связью всего Северного полушария, создается спутниковая система с использованием космических аппаратов «Экспресс-РВ», для этого мы уже предусмотрели в федеральном бюджете более 30 млрд рублей на ближайшие три года», — сообщил премьер.

Атомный ледокол «Арктика» вошел в состав в флота РФ

По словам Мишустина, главная цель арктических проектов — нарастить поток грузов. Пока грузовой поток недостаточно объемен, хотя доставка ведётся круглогодично.

Газа много, грузов мало

За девять месяцев текущего года грузопоток составил 24,5 млн тонн. Но к 2024 году, как было запланировано, этот объем должен, как минимум, утроиться. Мишустин назвал желаемую цифру — 80 млн тонн. «Очень надеюсь, что мы, продолжая все соответствующие программы, справимся с этой задачей», — сказал он.

Сегодня основу грузоперевозок по Северному морскому пути составляет транспортировка СПГ — сжиженного природного газа. Это примерно 65% всех грузов, уточнил премьер. При этом компаниям, которые добывают здесь газ, предоставлен целый ряд налоговых льгот и преференций. Прежде всего, это нулевая ставка по налогу на добычу полезных ископаемых и льготы по налогу на прибыль.

«Для стимулирования дальнейшего роста перевозок экспортных российских грузов принято решение снизить до нуля ставку по налогу на добавленную стоимость на морскую перевалку, и на соответствующее ледокольное сопровождение», — добавил премьер.

Едва ли не самое реальное свидетельство заинтересованности властей в развитии Арктики — это строительство ледоколов. В Мурманске Мишустин принял участие в церемонии приемки атомного ледокола «Арктика». Он станет головным из пяти судов, предназначенных для работы на Северном морском пути. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек — Енисея и Оби.

Ледокол уже доходил до географической точки Северного полюса, преодолев все ледовые поля на половине мощности силовой установки и готов водить караваны судов, заверили премьера в Мурманске.

Судя по информации, размещенной портале Arсtiс Russia, вкладываться в Арктику готов и частный бизнес.

Заявлено проектов на 202 млрд рублей. Но оформлено проектов пока только на 80 млрд Резидентами Арктической зоны и территории опережающего развития «Столица Арктики» стали пока всего шесть компаний.

Без массированных государственных инвестиций освоение Арктики невозможно, частный бизнес, даже если речь идет о крупных сырьевых компаниях, в одиночку не сможет финансировать все инфраструктурные расходы, поясняет эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

Окупаемость проектов вызывает вопросы

По ее словам, принципиально важно, чтобы развитие инфраструктурных и добывающих проектов сопровождалось развитием перерабатывающих производств, которые обеспечивали бы глубокую переработку добываемого сырья. «Только в этом случае можно будет говорить действительно о развитии макрорегиона и страны, а не просто о „распечатывании“ природных богатств арктической зоны», — говорит Кононова.

Участие государства в арктических проектах безусловно даст мультипликативный эффект для экономики, отмечает главный экономист инвесткопании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Будут строиться суда, порты, линии электропередачи и т.д. Это загрузит предприятия металлургии, машиностроения и других смежных отраслей, что позволит увеличить налоговую базу и создаст новые рабочие места. Все это хорошо, но правда и то, что пока арктические проекты плохо просчитаны и сулят слишком долгие сроки окупаемости», — говорит Суверов.

Эксперт считает, что в них будет непросто привлечь частный бизнес именно потому, что окупаемость неочевидна. К тому же сейчас, период экономического спада — не самое удачное время для массированных трат из госбюджета.

«Было бы в корне ошибочно считать, что для таких расходов нужно дожидаться каких-то «лучших времен» или благоприятных условий. В кризисных ситуациях частные проекты нередко «замораживаются», что усугубляет экономический спад. Поэтому инфраструктурные расходы со стороны государства в кризисных ситуациях еще более важны, чем в периоды роста», — возражает Кононова из ИКСИ.

Другое дело, что в России крупные инфраструктурные расходы необходимы не только в Арктике, но и во многих других регионах, например, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавила она. Речь прежде всего идет о развитии Транссибирской магистрали и сооружении на ней транспортно-логистических центров.

«Важно, чтобы осуществление арктических проектов шло не в ущерб развитию других регионов страны, которые также имеют высокую стратегическую значимость», — заключает Кононова.

Три белых медведя — Россия, США и Китай

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган советует не забывать об одной из главных составляющих в проектах освоения Арктики. «Нужно учитывать и геополитический аспект. Арктика делает уязвимой оборону стран НАТО», — говорит Коган.

Еще в прошлом году США детализировали собственную Арктическую доктрину, принятую в 2009 году. Свобода морей — главный приоритет США, отмечено в документе. И это напрямую относится к Северному морскому пути, который «включает проливы, используемые для международного судоходства; режим транзитного прохода применяется к проходу через эти проливы».

В США считают, что к 2030 году возникнет дефицит энергоресурсов и Арктика рассматривается в качестве альтернативного источника углеводородов для США. Следовательно США должны иметь свободный доступ к запасам газа в Арктике.

На днях глава Пентагона Марк Эспер, выступая на заседании Северо-атлантического альянса, в очередной раз призвал страны НАТО сдерживать активность Росси и Китая в Арктике. «Мы должны конкурировать, мы должны конкурировать агрессивно. И если сдерживание не сработает, то мы должны быть готовы к худшему», — подчеркнул министр.

В сентябре эксперты Фонда защиты демократии Брэдли Боуман и Скотт Адамсон сообщили в статье в Defense News, что размещенный на Дальнем Востоке российский береговой ракетный комплекс «Бастион» позволяет Москве блокировать доступ в Арктику через Берингов пролив и поражать цели на Аляске. «Стремясь обеспечить собственный доступ к Арктике, Россия, похоже, все более склонна лишать этого доступа других, вводя незаконные ограничения на проход по Северному морскому пути», — утверждают Боуман и Адамсон.