Крупный бизнесмен, бывший совладелец Росевробанка Сергей Гришин рассказал изданию «Лента.ру» об о обстоятельствах, сопутствовавших публичному скандалу вокруг его фигуры в 2018 году, а также о природе своего тогдашнего резкого поведения.

По словам Гришина, оно было обусловлено проблемами со здоровьем, а также стрессом из-за семейных неурядиц. «Я не отдавал отчет в том, что, а главное, как это делаю, — сознание было просто перегружено», — сообщил бизнесмен изданию.

Напомним, «Сергей Гришин в 2018 году сделал ряд скандальных заявлений о том, как грабил банковскую систему России и участвовал в различных схемах мошенничества. В частности, он приписал себе изобретение аферы с авизо. В других видеообращения бизнесмен просил президента США Дональда Трампа выдать ему гражданство и обвинял жену в мошенничестве, а затем подал на развод и добивался возвращения экс-супругой незаконно полученных денег».

В своем интервью «Ленте.ру» Гришин рассказал, что он, на тот момент совладелец Росевробанка, находился в процессе переговоров о продаже банка, когда узнал «о большом обмане в своем окружении». Бизнесмен, и без того пребывавший в стрессовом состоянии, «ужаснулся глубине этого обмана и стал делать необдуманные шаги». Эти необдуманные шаги дорого стоили Гришину. Несмотря на то, что он сумел вернуться к нормальной жизни, недоброжелатели использовали и продолжают использовать против него ситуацию двухлетней давности. «Уже ленивый не высказался — там угрожал, там что-то заказывал, там еще что-то. Мое состояние не принимают во внимание — как будто я всегда такой, пишу гневные сообщения и хожу полицию, — посетовал бизнесмен. — Есть люди, которые заинтересованы и предпринимают для этого конкретные шаги для того, чтобы я в медиапространстве оставался лишь в негативном качестве». Мотивы этих людей для Гришина очевидны: «Цель у всех одна — вытянуть из меня как можно больше денег. Любыми средствами, невзирая ни на что. Это касается также развода и не только».

В опубликованном интервью Гришин объясняет природу и намерения в опубликованных в СМИ аудио с угрозами устранения бывших партнеров: «Как вы себе это представляете — одной рукой пишу заявление в полицию [в отношении жены — прим. ред.], а другой вписываю себя подозреваемым? Мне это не надо — я бизнесмен и венчурный инвестор и уважаю закон».

Со слов Гришина, посредством манипуляций и «банальных подстав» люди из его ближайшего окружения фактически направили развитие ситуации в деструктивное русло. «Те, кто знает меня не один год, могут привести сотни примеров, как я решал возникавшие проблемы. Не угрозами и уголовными делами, а поиском компромисса и конструктива — что в бизнесе, что в отношениях. Но как искать компромисс с теми, кто изначально рассматривал тебя в качестве наживы?», — возмущается он.

Отказавшись (до судебного разбирательства) от упоминания имен людей, организовавших кампанию по его очернению, бизнесмен, однако, проговорил свою позицию по отношению к жене, Анне Федосеевой, которую ранее публично обвинял в преступных действиях и писал на неё в заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. «Аню сделали инструментом в руках подлецов, не более того. Я любил этого человека и не желаю ей зла, какими бы ни были итоги судов», — заявил Гришин «Ленте.ру».