ОМОН разгоняет протестующих около ТЦ «Магнит» в Минске резиновыми пулями, сообщили очевидцы агентству Sputnik Беларусь.

По их словам, шеренга из нескольких десятков омоновцев растянулась метров на 200 поперек проспекта Дзержинского. По протестующим открыли огонь резиновыми пулями. Они пытаются скрыться в парке Павлова, прилегающем к проспекту, однако по его периметру уже расставлено большое количество автозаков.

Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа, наиболее крупные из них проходят в Минске. Началом протестов послужили президентские выборы, в которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко.

О ходе протестов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>