Белорусская милиция готовится ограничивать движение в центре Минска в преддверии возможных акций протеста, передает корреспондент Mpravda.com.

В частности, на проспекте Независимости в центре города наблюдается повышенное число сотрудников ГАИ и автомобилей ДПС. Пока они находятся на обочине и не регулируют движение транспорта. Кроме того, увеличенное количество экипажей ГАИ патрулирует улицы города, примыкающие к центру.

На подъезде к Октябрьской площади и на ней самой пока стоят в стороне элементы металлического ограждения. Также в районе Октябрьской площади стоит группа сотрудников спецназа, пока без специального обмундирования, их щиты сложены рядом. Спецтехники на самом проспекте Независимости нет, однако транспорт милиции расположен на соседних улицах и во дворах.

На еще одной крупной улице города, проспекте Победителей, наблюдается схожая ситуация, но здесь на обочине припаркованы транспорт для перевозки сотрудников милиции, микроавтобусы для возможных задержанных и автозаки. Рядом с ними стоят сотрудники ОМОНа, есть кинологи и собаки. Сосредоточение спецтранспорта наблюдается в районе стелы «Минск — город-герой», где два дня назад была разогнана акция оппозиции. Ограничений для движения транспорта нет, но на обочине стоят элементы ограждения.

На площади Бангалор, где накануне шли протесты, ситуация спокойная, недалеко ведутся дорожные работы: стоит дорожно-строительная техника, рабочие укладывают тротуарную плитку, которая сложена недалеко в стопке. Такая же спокойная ситуация наблюдается у универсама «Рига», где в понедельник протестующие сооружали баррикады из подручных средств. Сотрудников милиции и ГАИ не видно.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет. Вечером в воскресенье в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, вытеснив протестующих из центра города.

«Коктейли Молотова» и первый погибший: ночь протестов в Минске 1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

4 из 15

В силовиков полетели "коктейли Молотова".

10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko