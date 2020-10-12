Милена Безбородова решила рассказать всю правду про свои отношения с любимым. Она призналась, что Алексей Безус ужасно себя вёл с ней, поднимал на неё руку, пытался заключить сделку на миллион рублей за свой уход с проекта. Также Милена призналась, что во время разрыва с Лёшей ей понравился другой молодой человек, с которым она вступила в интимную связь. Сделала она это отчасти потому, что хотела «сжечь мосты» в отношениях с участником телестройки, хотя он всё равно простил ей этот случай.



На днях пара Безуса и Безбородовой снова распалась. Возможно, что теперь навсегда, ведь Милена озвучила такие вещи, после которых мало кто сможет сойтись. Она рассказала, что во время их совместного отдыха в Сочи Лёша поднимал на любимую руку до такой степени, что весь её рот был наполнен кровью. Также Милена рассказала, что Безус шантажировал её, угрожая обнародовать их домашнее интимное видео, если она не будет делать так, как ему выгодно.



Сейчас Милена решила раскрыть все карты из-за того, что Алексей выдал её тайну. Какую, станет известно лишь при просмотре ближайших эфиров, пока эта информация остаётся скрытой. Теперь Милена рассказывает о том, о чем никогда не хотела бы говорить на всеобщее обозрение. Оказывается, уйдя с проекта, она переспала с другим мужчиной, чтобы больше никогда не возвращаться к Алексею. Она во всём призналась Безусу сразу, и он всё равно решил дать их отношениям еще шанс.