Милена Норина рассказала, почему она ушла с проекта вслед за Валерием Зубовым.

Я УШЛА С ПРОЕКТА ДОМ -2

Да, действительно я ушла за Валерой ♥ Я уверенна, что если бы в номенации оказалась я, то он сделал бы тоже самое. Многие участники знали это и тем не менее решили не дать возможность новой паре показать свою историю на проекте. Больше всего меня удивили люди, находящиеся в отношениях, которым так же не верили, которым так же было тяжело, которые по сути должны поддерживать новые пары ( помогать, давать советы) , но произошло как произошло 🙄

На самом деле, несмотря на недолгое пребывание на проекте, я полюбила это место и дом-2 стал реально моим вторым домом🏠 Там я познакомилась с крутыми ребятами и встретила мужчину с которым я забываю обо всем 🙈♥

Конечно мы ушли очень рано и голосование было совсем не объективное …. Но впереди много интересного, следите за нашей жизнью тут, буду стараться снимать и рассказывать о нас как можно больше.

Как вы считаете голосование было справедливым?