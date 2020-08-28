Участница проекта «Дом-2» Милена Безбородова похвасталась новым приобретением – шкафом для хранения вещей. Она рассказала, что давно мечтала о таком. Подписчиков и поклонников девушки удивило обилие разных вещей в гардеробе Милены. Она похвасталась, что сейчас неплохо зарабатывает и может себе позволить практически всё, что пожелает.



В своём микроблоге Милена разместила видео, на котором она разбирает вещи в шкафу и показывает, как аккуратно развешены её платья, сложены сумки, нижнее бельё и прочие вещи. Также она поделилась, что научилась аккуратно складывать вещи совсем недавно, раньше у неё не получалось. На видео девушка почти завершила уборку, но добавила, что остались последние штрихи.



У Милены очень много вещей, которые она вполне может себе позволить. Сейчас звезда телепроекта учится водить машину, поэтому сразу после получения прав она хочет купить автомобиль «Мерседес». Также Милена рассказала, что в будущем планирует приобрести хороший дом.