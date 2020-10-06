Милена Безбородова поведала, что дала месяц на поправку отношений с Алексеем Безусом, иначе она уйдет с проекта.

Я уйду с проекта, если у нас с Лешей не получится, здесь сидеть не буду. Я сказала Леше, что у него есть месяц на то, чтобы наши отношения были адекватными и нормальными. Он сначала фыркал, а потом, когда я на него обиделась и сутки не разговаривала, он сам помирился и мы конфликт урегулировали. Если на протяжении месяца у нас будет все хорошо, то мы остаемся и дальше продолжаем отношения, а если нет, то я не хочу своё и его время терять, потому что ему уже 32 года. Я хочу, чтобы мы оба были счастливы и неважно вместе или раздельно.