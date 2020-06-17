Милена Безбородова поведала о том, что сейчас в её жизни всё хорошо, осталось принять ещё несколько важных решений.

Я уже пости пришла в себя

Отдых.

Я не отдыхала уже года два точно. Все время была на проекте и когда даже ездила в Прагу, то отдыхом это не назвать.. сейчас я наконец приехала за город, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Тут свежий воздух, природа и приятная атмосфера.

На данный момент у меня в жизни стоит выбор.. о котором я не хочу вам рассказывать. Мне надо понять, куда мне двигаться и с кем. Хочу расставить все по местам в своей голове.

Также покупка собаки тоже зависит от моего решения, как моя жизнь будет складываться дальше. Немного путаница в голове.. я в принципе уже пришла в себя и чувствую себя отлично. У меня есть все для хорошей жизни, но выбор все равно стоит передо мной. Выбор идёт жить по принципу или по тому, что я чувствую. Я привыкла жить по чувствам, но они по итогу вредили мне. С принципами намного легче.

Радует меня то, что я взяла себе два крутых комплекта нижнего белья. В нем я чувствую себя уверенней и сексуальней. Осталось только личную жизнь наладить😂 Но с этим все очень сложно. Не хочу никого к себе подпускать.