Милена Безбородова призналась, что несмотря на прошлый опыт, будет участвовать в Человеке года.

Стартовал конкурс человек года

Не знаю в какое воскресенье я буду участвовать, но буду😂

Честно, но у меня внутри осталась травма после прошлого чг. Я была почти с призом в руках и бац, тз под носа прямо забрали😅 Поэтому внутри мне до сих пор больно и обидно, что так произошло

В этом году я отсутствовал 4 месяца на проекте. Многие новенькие участники из Дом-2 меня не знают, но я думаю, что со временем я все наверстаю

Я считаю себя очень сильно девочкой, я уже не такая, какая была год назад. Да, сейчас меня накрыли психи и разочарования насчёт наших отношений с Лешей, но я очертила свои границы и мы стараемся работать над отношениями

В моей жизни будет так, как хочу этого я. Я люблю себя и у меня на первом месте Я

Со стороны может в каких-то моментах выглядеть, что я где-то прогнулась, но это лишь хитрость) Я все равно сделаю так, как этого хочу я

У кого-то будет аргумент, что я не в браке и у меня нет предложения. А я и не хочу спешить. Я хочу ЗДОРОВЫЕ отношения и предложение в ХОРОШИХ отношениях

Сейчас мы решили наш финансовый вопрос, который меня сильно волновал

Потихоньку восстанавливаюсь и может в этом году заберу заветный приз😏