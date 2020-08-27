Милена Безбородова мечтает о том, что когда-нибудь она будет жить в своём частном доме.

Когда нибудь у меня будет огромный дом.

С 9 лет по 18 я жила в частном доме. Конечно не с родителями, а в детском доме.. но там было офигенно.

Я почувствовала все прелести частного дома.

Зимой просыпаешься, чтобы убрать снег перед домой. Осенью собираюсь граблями жёлтые листья.. а летом и весной граблями убираешь скощённую травку.

Окна моешь по всему периметру дома. Везде в доме убираешься (а он не маленький).

Все такое твоё.. родное и главное, что есть своя территория. На территории можно высадить красивые цветы. Выращивать свои фрукты и овощи. Сделать миниатюрное озеро, поставить на лето бассейн.

Я давно для себя решила, что буду стремиться к тому, чтобы к рождению моих детей у меня был дом. Это очень дорогое удовольствие, но всегда надо мечтать и себя настраивать на самое лучшее!❤

Все мечты должны быть изначально у нас в голове, чтобы правильно выстроить достижение цели.

А вы предпочитаете дом или квартиру?🥰