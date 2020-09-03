Милена Безбородова размышляет о том, где лучше жить: в маленьком городе или мегаполисе.

Мегаполис или маленький город?

Я однозначно выберу мегаполис. Я просто не могу жить в маленьком городе.. я ощущаю себя очень разбитой. Маленькие города меня сильно давят слабой энергией.

Конечно же у маленьких городов есть и своя прелесть. Все друг друга знают, все такое родное и спокойное. Не надо никуда спешить и вся жизнь размеренная.

В мегаполисе все куда-то спешат, ты по факту даже не успеваешь пожить для себя. Но мне это нравится! Много незнакомых людей, всем все равно на тебя😅 Всегда есть куда поехать.. но и минусы тоже есть. Вечные пробки, нехватка времени😂 Но в этом есть и свои прелести. Тут больше возможностей.

Пока я хочу пожить в мегаполисе.. куда-то в Сочи или другие города я не рвусь. Мне хорошо здесь и сейчас.. даже от острова я бы отказалась, если стоял бы такой выбор. Жить на Бали или в Москве. Я бы все равно выбрала Москву❤️

Я люблю природу, но лишь для отдыха.

А вам что ближе?

Мегаполис или маленьких город?