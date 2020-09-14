Бывшая участница Катя Колесниченко недавно высказала своё мнение об Алексее Безусе и других мужчинах телестройки. Катя считает, что они не приспособлены к жизни и существуют лишь за счёт своих вторых половинок. Милена Безбородова была возмущена таким заявлением. Зрители не понимают такой реакции девушки, ведь все знают, что Лёша Безус на самом деле живёт за счёт своей более богатой возлюбленной.



Милена рассказала, что Алексей совсем не такой, как о нём высказалась Катя. По словам Безбородовой, её молодой человек работает на «Доме-2» по контракту, ему платят деньги и у него есть определенные обязанности. Милена утверждает, что жизнь в периметре – это работа, причём не всегда лёгкая, а если кто-то хочет ей возразить, то пусть придёт в периметр и сам поживёт тут хоть немного.



Также Милена рассказала, что на проекте ей мало платят, но она находится здесь лишь ради любимого. По словам девушки, у неё есть хороший доход за периметром. Многие зрители поддерживают мнение Кати Колесниченко и тоже считают, что Алексей Безус живёт за счёт Безбородовой, хотя она это всячески отрицает.