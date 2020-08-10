Милена Безбородова решилась вернуться на проект к бывшему молодому человеку Александру Безусу. Парень не скрывал своей радости на Лобном месте и вручил любимой шикарный букет цветов.



Бывшие возлюбленные, которые не так давно расстались, разругавшись в пух и прах, решили дать своей паре ещё один шанс. Милена рассказала, что их отношения сейчас стали совершенно другими, они более тёплые и чувственные. На вопрос Милены, начинает ли Безус снова в неё влюбляться, молодой человек ответил положительно. Во время Лобного места камера была направлена на взгляд Безуса, и многие заметили, что его глаза сияли от счастья и волнения.



Молодой человек вынес роскошный букет цветов и преподнёс их Милене. Надо отметить, что перед приходом Безбородова хорошо подготовилась в плане своей внешности. Она изменила немного форму подбородка, сделала коррекцию носа, губ и сняла брекеты. Несмотря на свой юный 20-летний возраст, она также провела некоторые процедуры по избавлению от морщин. По словам Милены, она хочет довести свою внешность до идеала.