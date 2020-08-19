Милена Безбородова рассказала, что не жалеет о неполученном образовании, ведь тогда бы она не имела того, что есть у нее сейчас.

Образование.

Многие знаю, что у меня нет образования. А если быть точнее, то год я училась на отельные бизнес и 10 классов закончила в школе.

После 9 класса пошла учиться на отельный бизнес. Обучение проходило на эстонском языке и с эстонскими учителями. Так получилось, что с одной из учителей, у меня вообще не сложились взаимоотношения и я покинула обучение.

Можно сказать, что год я просто пропустила.

После этого я поступила в гимназию, в 10 класс и параллельно училась на парикмахера. Закончила 10 класс и меня приспичило пойти на Дом-2, хотела прийти на 2 недельки или хотя бы до конца лета. Как видите, я тут 2 года😂 Немного затянула.

В этом году, я была бы уже с дипломом об окончании 12 классов, но вместо этого я с хорошей суммой денег на карте и могу позволить себе любое обучение на курсах.

Если бы я осталась учиться, то у меня не было бы всего того, что у меня есть сейчас.

Многие с двумя высшими образованиями сидят и зарабатывают 80к в месяц. А люди, которые ушли после 9 класса, ездят на новых Мерседесах и зарабатывают от 500к в месяц.

Мораль всей басни такова:

Я не призываю бросать обучение. Я призываю делать так, как желает ваша душа. Ведь только тогда вы будете получать самое лучшее от жизни. Судьба вам везде поможет, главное иметь желание и двигаться в правильном направлении.

Желания учиться у меня не возникает. Хочется покорять другие горизонты, а для этого не нужна бумажка об окончании университета. Причём 80% студентов потом не идут работать по профессии.

Для вас важно образование?🧐