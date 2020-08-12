Милена Безбородова призналась, что ей оказалось сложно опять привыкать к жизни на проекте.

Я вернулась на Дом-2.

Сама не думала, что так произойдёт, но я тут😂 Скажу честно, мне тут очень сложно. Я привыкла к свободе, к умным разговорам и к размеренной жизни. Мне нравится гулять, заниматься делами и развиваться.

Тут к сожалению я начинаю немножко деградировать из-за того, что тут все время надо спешить и нет серьёзных тем для разговоров. Поэтому я почти все время провожу с Шафеевой и Лешей.

Коллектив весь новый, отношений ни у кого нет. Очень жаль, что все так несерьезно относятся к построению отношений. Тут они просто пришли перезимовать.

У нас с Лешей ПОЛНОСТЬЮ другой формат отношений. Я в отношениях наконец-то ДЕВОЧКА!!! За мной ухаживают, меня ценят и с меня пылинки сдувают.

Все подробности смотрите на лобном месте. Все что сказал Лёша на лобном месте, является правдой и он держит своё слово❤

Рады будете снова наблюдать за мной на телеке?😹