Не так давно Милена Безбородова отправилась к Алексею Безусу в Сочи, где ребятам удалось помириться. На днях Алексей улетел в Москву, а Милена решила еще на некоторое время остаться в южном городе. В то же самое время девушка призналась, что Москва нравится ей намного больше, так как в Сочи ей очень некомфортно находиться. По ее мнению, этот город не подходит для жизни, да и в плане отдыха он далек от идеала.



К тому же в Сочи Милена, по ее словам, «собрала целый букет болячек», что также смазало ее впечатления от города. На данный момент Алексей и Милена думают, как им быть дальше: вернуться на телепроект или жить вместе за его пределами. Безбородова отметила, что впервые в истории их с Безусом отношений у них нет никаких конфликтов во время ее отдельного отдыха.



Девушка поделилась, что все предыдущие случаи, когда она отдыхала одна, неизменно сопровождались руганью, а сейчас в их отношениях с Алексеем полная идиллия и взаимопонимание. Касательно вопроса, почему Алексей улетел в Москву без нее, а она осталась в Сочи, девушка сказала, что ей нужно было решить некоторые вопросы с документами, да и просто ей было интересно посмотреть город.