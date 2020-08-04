Милена Безбородова рассказала о своих планах, связанных с очередной маммопластикой.

Грудь.

Слишком много вопросов и слишком много слухов.

Мне очень нравится, как мне сделали мою грудь. Она выглядит очень естественно и красиво, но есть одно НО. У мены от рождения огромное расстояние между грудью и убрать его можно только с помощью имплантаты побольше.

В данный момент я не буду делать грудь! И в ближайший год точно не буду. Не знаю, может я и вовсе перехочу делать.

Я уже говорила, что у меня снова в груди появились опухоли (фиброаденома). Она у каждой второй девушки. Появляется на фоне стресса и гормонов. Поэтому пугаться этого не стоит!

Когда она вырастает большой, то это становится просто неудобным. Грудь от этого может внешне деформироваться.

Сейчас они очень маленькие и только в левой груди, надо просто за ними следить и все. Если вдруг начнут расти, то я буду снова удалять и совмещу это с маммопластикой❤

Надеюсь, что мне этого делать не придется👍🏽😂

Как вы считаете?

Лучше делать грудь когда тебе этого хочется или после родов?🤔

Я за первый вариант, потому что грудь уже не мешает кормлению ребёнка.