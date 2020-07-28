Совсем недавно Милена Безбородова увеличила грудь с первого до третьего размера. Но девушка совсем не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует повторную операцию. Правда, на сколько Милена увеличит грудь в этот раз, она и сама пока не решила. Новую операцию ей хотелось бы сделать зимой 2021 года.



Впервые Безбородова сделала маммопластику в конце лета прошлого года, когда ещё была участницей проекта. Это была вообще первая её пластическая операция в жизни. Как известно, многие люди, изменив что-то во внешности один раз, не могут остановиться и продолжают усовершенствовать себя. Не стала исключением и Безбородова, хотя изначально, после первой операции, она говорила, что никогда больше не ляжет под нож хирурга.



Милену смущает ещё одна небольшая деталь во внешности. После операции у неё стало слишком большое расстояние между своими округлостями. Это она тоже хочет подкорректировать. В остальном девушка довольна внешностью, но хочет немного улучшить вид своего декольте.