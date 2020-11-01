Милена Безбородова рассказала поклонникам о своих подругах Маргарите Ларченко и Юлии Романовой.

Вселенная, Спасибо за таких подруг

Я буду всегда благодарить за то, что рядом со мной мои две любимые подружки.. которые со мной и в горе, и в радость. Это бесценно.

У меня дико сложный характер, я бываю очень жесткой, но они смогли меня принять такую. Бывают у меня моменты дикой грубости, где я могу неосознанно нахамить.. но они смогли найти ко мне подход и полюбить меня колючку.

2 года мы друг с другом.

До этого у меня никогда не было таких подруг. Я не могла ни с кем общаться каждый день.. не могла все время видеться и гулять. Потому что меня очень быстро начинают раздражать люди.. у меня такая особенность😂

Как же девушкам без ссор?

Мы конечно же ссоримся, но очень быстро миримся. Мы не можем долго обижаться друг на друга. Находим точки соприкосновения и снова общаемся, как ни в чем не бывало😂👌🏽

Они знаю про меня все, что надо и что не надо, хаха. Это очень опасно..💔😂 Но я в них уверенна, что все наши секреты останутся между нами троими. Чтобы не случилось в нашей жизни, мы могилы в плане секретов.

Я просто хочу ещё раз сказать, что безумно их люблю. Я очень рада, что у меня есть такие подруги. Я рада, что у нас есть уважение друг к другу.. что мы и в огонь и в воду друг за другом.

Я хочу, чтобы эта дружба была навсегда.

А сколько вы дружите со своими самыми близкими подругами?👩🏼‍🤝‍👩🏽