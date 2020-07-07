Алексей Безус и Милена Безбородова приняли решение расстаться полтора месяца тому назад. После этого девушка ушла за ворота, страдая и переживая не только из-за разрыва, но и из-за того, что ей пришлось самостоятельно учиться выживать за периметром.



У Милены не было средств к существованию, а в Москве в этот период действовал режим самоизоляции. Несмотря на это, девушка сняла скромную квартиру-студию на окраине столицы и смогла не только найти заработок, но и увеличить его.



Безбородова призналась, что за несколько месяцев самоизоляции смогла заработать более миллиона рублей. Сейчас ежемесячный доход девушки продолжает расти. Все это произошло, как считает Милена, благодаря ее популярности, полученной на проекте – девушка зарабатывает на своем раскрученном блоге в соцсетях. Также девушке помог финансовый коуч, который смог ее направить в нужном направлении.