Участница проекта «Дом-2» Милена Безбородова нередко была замечена в том, что унижает других людей, своих коллег, нынешних и бывших участниц. Совсем недавно девушка высказала мнение, что люди, ушедшие за периметр, просто «сдуваются», становятся никому не нужными, теряют подписчиков. Что же касается самой Милены, то она не относит себя к этой категории неудачников, а считает, что у неё всегда будут поклонники и фанаты.



По словам Безбородовой, за периметром она оставалась популярной, рекламируя различную косметику, снимая видео по уходу за собой, по нанесению макияжа, делилась с подписчиками подробностями своей личной жизни, последними новостями. Много подписчиков она потеряла после возвращения на проект и возобновления отношений с Алексеем Безусом. Но через некоторое время у Милены в микроблоге появились и новые фанаты.



Участница «Дома-2» изо всех сил старается вести очень активную жизнь в соцсетях, завоёвывая интерес и любовь фолловеров. Девушка постоянно что-то рекламирует и зарабатывает деньги. Многие подозревают, что Алексей решил вернуться к ней только из-за её популярности, востребованности и финансового успеха.