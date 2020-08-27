Участница проекта «Дом-2» Милена Безбородова без стеснения рассказала об одном своём существенном недостатке. У девушки есть залысина, которая особенно видна при причёсках с высоким хвостиком. В своём микроблоге Милена наглядно показала, как сильно становится заметен её дефект, если она собирает волосы на макушке.



Несмотря на отличную привлекательную внешность, у Безбородовой, как оказалось, тоже есть недостатки. В сеть Милена выложила видео, где сказала, что очень любит высокий хвост, но не делает его из-за залысины, которая сильно заметна. Участница поведала, что комплексует по этому поводу, но не знает, как бороться с недостатком. К своим подписчикам девушка обратилась с вопросом, что ей можно сделать, чтобы избавиться от этой напасти.



Зато Милена сейчас очень довольна новой татуировкой, которая украшает её левое предплечье. Девушка призналась, что нанесение рисунков на тело – довольно болезненное дело, но получаемая красота того стоит.