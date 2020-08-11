Милена Безбородова рассказала, что теперь в её паре с Алексеем Безусом будет всё по-другому. Сейчас мужчина сдувает с неё пылинки, а Милена старается становиться женственнее и мудрее.



В своём микроблоге девушка поведала, что сама не ожидала своего возвращения на проект. Уходя с телестройки весной, она рассчитывала, что это навсегда, но жизнь подготовила для неё иной план. Встретившись с Лёшей летом, Милена поняла, что они не могут жить друг без друга. Но теперь, по словам Безбородовой, их отношения будут совершенно другими. Сейчас парень с трепетом к ней относится, сдувает с неё пылинки, ухаживает и ценит. Теперь она чувствует себя настоящей девочкой.



Милена поделилась, что на проекте сейчас ей немного не хватает свободы, ведь за периметром она была полностью предоставлена себе. Она привыкла к размеренной жизни, к умным беседам и развитию. Здесь же она немного начинает деградировать, ей нужно постоянно куда-то спешить. Большинство ребят ей не знакомы, поэтому много времени она проводит только с Алексеем Безусом и Яной Шафеевой.