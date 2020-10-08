Милена Безбородова переживает из-за того, что у неё часто бывают высыпания герпеса на верхней губе.

Герпес

Это моя боль.. у меня он появляется 2-4 раза в год. Всегда на верхней губе и всегда не в то время.

Я знаю, что нужно пить ацикловир, но когда уже пошёл процесс, то он уже пошёл. По итогу мне не помогают уже таблетки. Подписчики мне советовали пропить их курсом, чтобы герпес вообще не появлялся. Буду это практиковать.

После болячек у меня ещё и пятна на губах остаются. Они прям красные и губы выглядят больными. Все потому, что у меня очень тонкая кожа и долго восстанавливается.

Мне очень помогают пластыри на губу, которые ещё и маскируют болячку. Фирма compeed, у меня по несколько пацане дома лежит😂

Что можете ещё посоветовать?

Что вам помогает от герпеса?