Милена Безбородова не знает, какой стиль в одежде ей больше всего подходит.

Не знаю, что надеть

Вещей дофига, а надеть нифига

Не могу найти свой стиль.. платья не нравятся, а в спортивках выгляжу, как малолетка😭😂

У меня куча одежды, но все не нравится мне. Поэтому мне нужен наверное стилист.. хотя и он мне не поможет😂 Хочется красиво и стильно выглядеть, а ничего не подходит

Также у меня дикий комплекс из-за того, что я хожу горбатая. Вот не могу вообще ходить с прямой спиной, не могу и всё.. поэтому срочно надо начать заниматься спортом и укреплять спину. Корсет носить не могу, потому что немеют руки

Надо срочно заняться собой, а то я разленилась

Пост комплексов😂

У вас в сентябре появилась резкая лень?😂