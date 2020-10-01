Милена Безбородова призналась, что хочет покинуть телестройку.

В паре Милены и Безуса снова конфликты. Девушка готова покинуть проект и дала Леше месяц на то, чтобы он исправил положение дел.

«Он сначала фыркал, говорил, что делать ничего не будет и ему всё равно. Но потом сам подошёл ко мне, извинился. Если на протяжении месяца у нас всё будет хорошо, то мы остаёмся и выстраиваем наши отношения. Я не хочу тратить его время, не хочу терять своё. Хочу, чтобы мы оба были счастливы и не важно – вместе или раздельно», – призналась Милена в беседе.

Ваши ставки: будут ребята вместе или разойдутся?