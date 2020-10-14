Экс-участница телестройки Милена Безбородова решила написать последнее сообщение своему уже бывшему возлюбленному Алексею Безусу. Девушка захотела рассказать, что чувствует и немного прояснить ситуацию. По её словам становится понятным, что она не собиралась разрывать их пару, но после сказанного в её адрес она больше не может быть вместе с этим человеком. Девушка расценила поступок Лёши как предательство.



Своим письмом Милена дала понять всем, что в прошлое она заглядывать больше не хочет, а собирается начать жизнь с чистого листа. В сообщении она написала, что именно Безус захотел расстаться, а не она, что всегда пыталась с ним мириться, несмотря на его поведение, но последний поступок разрушил их отношения навсегда. Милена спросила парня, зачем он продолжает строить из себя несчастного и обиженного, ведь это он поспособствовал их расставанию и выдал её тайну.



В настоящее время Безбородова занята заботами о своей жизни за периметром проекта. Она ищет жильё, собирается создавать свой бизнес и более профессионально заниматься визажем. Расставание с Безусом она переносит довольно спокойно, чем удивляет своих подписчиков.



«Боже, ты можешь забыть про меня? Хватит оправдывать своё предательство. Ты захотел расстаться, а не я. Думал, что я буду с тобой снова после сказанного? Опять схаваю всё? Я с тобой была на проекте, и когда мы поссорились, то пыталась с тобой помириться. Ты же не захотел этого. Зачем ты врёшь и строишь из себя бедного и несчастного?

Поверь, мне не надо на тебе хайповать. Я и без этого хорошо себя чувствую. Слишком многое на себя берёшь, вот реально. Я тебе говорила, что жить не хочу из-за своей ошибки, а не из-за того, что ты не хочешь быть со мной. Много раз повторяла, что если не хочешь быть рядом, расстанься. Ты это всё сделал своими руками, так что хватит говорить обо мне и пытаться унизить».