Милена Безбородова делится своим опытом по завершению сложных отношений.
Как уйти от того, кого любишь?
Надо просто встать, собрать вещи и уйти.
Будет очень больно и вам будет хотеться его простить за все. Ты будешь думать, что не так уж и плохо было рядом с ним. Что вы сможете все преодолеть и все будет хорошо в будущем.
НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ.
Такие мужчины, которые относятся к абьюзерам.. никогда не поменяются в своём поведении. Они могут создать иллюзию на 2-3 недели, но потом они найдут причину снова стать жестокими. Начинают до тебя докапываться, выводить на эмоции и где-то даже издеваться. Все это будет перерастать в огромный конфликт, где ТЕБЯ сделают виноватой.
Зачем тебе такая жизнь?
Ты ещё не знаешь, что такое «ЗДОРОВАЯ» любовь, как и я не знаю этого.
В мире ещё куча разных мужчин!
Да, ты скажешь «мне не нужен никто, кроме него». Я также всегда говорила и говорю самой себе сейчас, но это просто зависимость. Это надо пережить и отпустить. Будет ОЧЕНЬ больно, но это сделает тебя только сильнее.
Поэтому, если ты недовольна своими отношениями и ты не чувствуешь себя счастливой, просто уходи. Уходи и не оглядывайся! БЕГИ ДАЛЕКО И НАВСЕГДА.
Я сейчас бегу.. я не понимаю куда, но я бегу. Внутри пустота и боль, но я сильная девочка и не позволю больше причинять мне боль.
У меня вопрос к девушкам, которые пережили разрыв.
Что вам помогало отвлекаться и не вернуться в больные отношения?