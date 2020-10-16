Милена Безбородова делится своим опытом по завершению сложных отношений.

Как уйти от того, кого любишь?

Надо просто встать, собрать вещи и уйти.

Будет очень больно и вам будет хотеться его простить за все. Ты будешь думать, что не так уж и плохо было рядом с ним. Что вы сможете все преодолеть и все будет хорошо в будущем.

НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ.

Такие мужчины, которые относятся к абьюзерам.. никогда не поменяются в своём поведении. Они могут создать иллюзию на 2-3 недели, но потом они найдут причину снова стать жестокими. Начинают до тебя докапываться, выводить на эмоции и где-то даже издеваться. Все это будет перерастать в огромный конфликт, где ТЕБЯ сделают виноватой.

Зачем тебе такая жизнь?

Ты ещё не знаешь, что такое «ЗДОРОВАЯ» любовь, как и я не знаю этого.

В мире ещё куча разных мужчин!

Да, ты скажешь «мне не нужен никто, кроме него». Я также всегда говорила и говорю самой себе сейчас, но это просто зависимость. Это надо пережить и отпустить. Будет ОЧЕНЬ больно, но это сделает тебя только сильнее.

Поэтому, если ты недовольна своими отношениями и ты не чувствуешь себя счастливой, просто уходи. Уходи и не оглядывайся! БЕГИ ДАЛЕКО И НАВСЕГДА.

Я сейчас бегу.. я не понимаю куда, но я бегу. Внутри пустота и боль, но я сильная девочка и не позволю больше причинять мне боль.

У меня вопрос к девушкам, которые пережили разрыв.

Что вам помогало отвлекаться и не вернуться в больные отношения?