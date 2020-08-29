Милена Безбородова украсила свою руку очередной татуировкой.

НОВАЯ ТАТУИРОВКА МИЛЕНЫ БЕЗБОРОДОВОЙ. ЧТО ОЗНАЧАЕТ?

Милена Безбородова сделала новую татуировку на руке. Мы сейчас вас удивим, но она не посвящена Безусу!

«Я не вкладывала в неё какой-то особенный смысл. Набила для эстетической красоты. У меня никогда не было таких красивых татуировок. Теперь даже думаю забить рукав», – поделилась Милена с Mpravda.com.

Теперь девушка обещает больше никогда и никому не посвящать татуировки.

Как относишься к тату на женском теле?