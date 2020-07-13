Несмотря на окончательное расставание, Безбородова и Безус вновь встретились в Сочи. Бывшие влюбленные не только проводят вместе время в компании друзей, но еще и открыто целуются и ночуют вместе в одном номере. Что, впрочем, не заставляет их говорить о возобновлении отношений и возвращения в статус пары.



Однако приятное времяпрепровождение было существенно подпорчено жутким состоянием девушки, которую угораздило покрыться волдырями и ожогами по всему телу после излишнего пребывания под жарким южным солнцем. Милена жалуется на крайне болезненные волдыри на лбу и ожог губы и зарекается впредь появляться на солнцепеке без соответствующей защиты кожи.



Насчет отношений с Алексеем девушка высказывается весьма расплывчато, говоря о поисках точек соприкосновения и трудностях выбора дальнейших действий. Милена рассказала, что не горит желанием возвращаться на проект, а Безус в свою очередь не спешит его покидать. Впрочем, девушка в данном отношении придерживается принципа «никогда не говори «никогда». В любом случае Безбородова сначала намерена как следует разобраться в своих отношениях с Безусом, прежде чем принимать какие-либо решение, и только потом двигаться дальше.