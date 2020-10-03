Милена Безбородова прокомментировала заявление Анны Брянской о том, что она якобы работала в эскорте.

Даже говорить про это не хочу. Это неправда. Я за себя знаю. Я написала Ане Брянской, просила опровергнуть это, но она ответила, что не будет, так как, мол, я тоже называла её «ш и б» у себя в сторис. Но я её не обзывала. Я попросила Аню прислать мне доказательства, ждала целый час, но она так ничего и не прислала. Я делаю вывод, что у неё их просто нет.

Мне всё равно на неё, если честно, ничего плохого я в сторис о ней не писала. Вообще не хочу о ней разговаривать.