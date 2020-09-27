Милена Безбородова диагностировала у себя эмоциональное выгорание.

Эмоциональное выгорание

Именно это со мной произошло. Все вокруг меня скучное и неинтересное.. мир серый и делать ничего не хочется.

Потеряла интерес к макияжу.. к ведению Инстаграм. Не знаю, где себя найти и что делать. Внутри пустота.

Я все время чувствую себя уставшей, хотя я ничего за день не успела сделать. Утром проснусь и сразу чувствую усталость.. трудно становится дышать при конфликтах (не знаю связано ли с этим)

Чтобы вы понимали, мне лень даже по лестнице подниматься🤣

Поэтому в моих глазах нет блеска

Поэтому стали скучные сторис

Давит на меня обстановка вечных конфликтов

Хочется куда-то на остров где тишина, природа, красивые виды и вкусная еда😻