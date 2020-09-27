Милена Безбородова диагностировала у себя эмоциональное выгорание.
Эмоциональное выгорание
Именно это со мной произошло. Все вокруг меня скучное и неинтересное.. мир серый и делать ничего не хочется.
Потеряла интерес к макияжу.. к ведению Инстаграм. Не знаю, где себя найти и что делать. Внутри пустота.
Я все время чувствую себя уставшей, хотя я ничего за день не успела сделать. Утром проснусь и сразу чувствую усталость.. трудно становится дышать при конфликтах (не знаю связано ли с этим)
Чтобы вы понимали, мне лень даже по лестнице подниматься🤣
Поэтому в моих глазах нет блеска
Поэтому стали скучные сторис
Давит на меня обстановка вечных конфликтов
Хочется куда-то на остров где тишина, природа, красивые виды и вкусная еда😻