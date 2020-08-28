Милена Безбородова рассказала поклонникам о своих потаённых страхах.

Меня похитил маньяк.

Два дня назад мне приснился сон, что меня похитили. Я ехала в не официальном такси и мне звонил неизвестный номер. Я не взяла трубку, но телефон зазвонил со звуком. После этого машина резко начала гнать куда-то в лес.. я не могла проснуться.

Когда проснулась, то очень нервно дышала и успокаивала себя. Лёша слышал, как я скулю во сне.

На самом деле, это мой самый огромный страх. Что мне изнасилуют или украдут. Поэтому я всегда езжу в ОФИЦИАЛЬНОМ такси, ЧЕРЕЗ приложение. Чтобы меня хоть найти могли, чтобы были улики😂 Но на самом деле не смешно все это.

В детстве я тоже столкнулась с педофилом, но благо он меня не тронул. Он трогал мою подружку в кустах, а меня заставлял просто молчать. Как только он нас отпустил, мы быстро рассказали родителям и его долго искали. Не помню, чем дело закончилось.. но мне было лет 5-6.

В Америке педофилам делают химическую кастрацию.

Вот статья:

США: химическая и хирургическая кастрация педофилов.

Согласно законам этого штата, любой педофил, вторично осужденный за сексуальную связь с ребенком в возрасте до 13 лет, в обязательном порядке подлежит химической кастрации после освобождения из тюрьмы.

И это очень хороший способ борьбы с детским насилием!

Хоть я и не ребёнок, но таких конченых мужиков очень боюсь.

А вы боитесь ездить в такси?

Сталкивался ли кто-то с таким в своей жизни? Как выходили из этой ситуации? Что помогло морально восстановиться?😣