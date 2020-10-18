Экс-участница Милена Безбородова рассказала, как тяжело найти в Москве квартиру по душе.

Прошла неделя как девушка со скандалом покинула «Дом-2». Все это время Милена живет у экс-участницы Риты Ларченко и ищет «ту самую квартиру мечты». Но пока поиски не увенчались успехом. Девушка призналась, что у нее так много денег, что снимать жилье она может и в Москва Сити (жилой и деловой квартал столицы – прим.ред), но не видит смысла тратить столько денег на съемное жилье.

Взять же ипотеку у Милены нет возможности в силу многих причин.

«Первое, я не гражданин этой страны. Второе, я хочу накопить деньги сразу купить, чтобы не переплачивать. Третье, я не трудоустроена официально нигде, — рассказывает Безбородова. – Если снимать квартиру за 60-80 тыс рублей, то, конечно же, логичней взять ипотеку, но возможности у меня такой нет».

По словам Милены, трудность заключается еще и в том, что с началом учебного года все хорошее жилье разлетелось раньше, чем его успели выставить на сайты по аренде.

«Квартиры, которые мне нравятся, слишком далеко от МКАДа, а значит, таких денег не стоят. Остальные с ремонтом, который мне не нравится, или вместо ванной душевая кабина, что тоже мне не подходит» — заявила девушка.

Идеальная квартира для Милены должна быть не менее 45 кв.м, выдержана в светлых тонах, с современной и стильной мебелью, обязательно с кроватью и ванной. В квартире должна быть гардеробная или огромный шкаф для хранения вещей. И непременно солнечная сторона!