Милена Безбородова стоит перед сложным выбором, вернуться на проект к Алексею Безусу или перебраться вместе с ним в Сочи.

Идти на проект или вместе уходить?

Сейчас у нас с Лешей стоит такой вопрос.

Я в любом случает хочу быть с ним вместе. Я уже это решила, да и он тоже. Нам вместе хорошо и нас тянет друг к другу.

Лёша готов уходить с проекта, только переживает за работу и ремонт квартиры. Он не хочет сидеть на моей шее, так скажем. Он понимает, что я зарабатываю в разы больше, чем он и он хочет все таки стремиться к тому, чтобы мы жили с ним хорошо. У него есть работа в Сочи связанная с недвижимостью, но я понимаю, что я не очень хочу жить в Сочи.. и вся основная работа у меня в Москве.

Как решать вопрос с местом жительства? Что с этим делать?☹ Я как бы готова и в Сочи жить, но я буду тут страдать от одиночества без своих подруг, которые живут в Москве. Мне тут сходить некуда, слишком все старомодное и неудобно передвигаться.. но увы тут уже ничего не поделаешь.

Чем можно было бы Леше заниматься в Москве? Если вдруг можно найти какие-то альтернативы, то я думаю смогу с ним договориться на Москву😿 Или хотя бы жить на два города.

Идти на проект.. ну как-то не очень идти именно на Дом2. На спаси свою любовь, да был бы смысл и какая-то мотивация. Я думаю, что там мы бы смогли больше проблем решить и больше времени посвятить друг другу. Может и свадьбу бы сыграли. А на Дом2 слишком загруженный график.. даже покушать не успеваешь, не то чтобы просто глоток воздуха вдохнуть.

Да и не хочу, что бы нашу историю с Лешей сравнивали ещё с одной парой, тупо из-за моего возвращения. Потому что отношения у нас кардинально разные и не сравнимы ни с какого бока.

Я Лешу принимаю со всеми тараканами, я от него не требую ни копейки. Мне важно, чтобы меня просто любили, ласково относились и уважали. Все.. мне большего не надо. Я сама себе могу все купить и куда захочу съездить.

Что нам делать?😌