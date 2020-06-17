Несмотря на то, что после разрыва Алексея Безуса и Милены Безбородовой прошло полтора месяца, девушка все еще не перестает следить за жизнью бывшего парня на проекте, комментируя его высказывания и давая оценку новым поклонницам. Зато Леша тем временем уже задумывается о новом романе.



Так, парень стал пользоваться вниманием новенькой жительницы поляны Алины Кравцовой, которая объявила о своей симпатии к Безусу. Девушка даже призналась, что готова родить парню сына, понимая его нежелание жениться. По словам Кравцовой, ее устроил бы гражданский или гостевой брак с Лешей, так как она уверена, что ее возлюбленный будет хорошим отцом.



Милена же заявила о своей уверенности в том, что ее конкурентка мутит проектную движуху, то есть, пытается стать популярной, пользуясь высокими рейтингами Леши. Девушка уверена, что Алину интересует лишь хайп.