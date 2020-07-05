Милена Безбородова готова поделиться с поклонниками секретом хорошего заработка.

Как выйти на такой доход?

В одном из недавних постов я рассказывала о том, что раньше я работала на трёх работах без сна, чтобы прокормить себя и заработать на одежду.

Сегодня же моя жизнь совершенно другая!

Но всегда ли это было так и что произошло?

Да, отчасти мне помогло то, что я попала на проект и у меня появилась аудитория.

Но в то же время, после ухода с проекта я осталась без средств существования и с разбитым сердцем.

Я думала, что мне снова придётся работать с утра до ночи, чтобы обеспечить себе жизнь, тем более в Москве.

Но вы все видели , в каком состоянии я была прошлые два месяца. Мне даже жить не хотелось, не то что уж много зарабатывать и что-то иметь. Я не представляла, как я, маленькая девочка могу обеспечить сама себя в чужой стране и в таком большом городе. Единственный вариант я видела — это идти работать. Учится и работать.

Но все изменилось!

За два месяца, НА КАРАНТИНЕ, пока весь мир терпит кризис и люди теряли работу, я зарабатываю больше миллиона рублей. И сейчас эта сумма постоянно увеличивается.

Если вы подумали, что мне все свалилось с неба и «ой, да у неё просто подписчики в инстаграм» — это не так.

Мне реально пришлось работать. И по большей части — работать со своим мышлением в отношении денег!

Я начала заниматься с коучем по финансовому росту. И это спасло мое положение.

Сейчас — я могу позволить себе все, что хочу! Могу полететь отдыхать в любую страну, как только откроют границы, могу купить себе машину!

И совместно с моим коучем мы решили упаковать все знания и инструменты, которые помогли мне заработать больше миллиона, и передать их вам!

Если у меня, человека в депрессии и апатии, после расставания с любимым человеком и потери всего — это получилось, и я сделала свою жизнь комфортной!

Значит у вас однозначно тоже получится!

Если у меня, в чужой стране и большом мегаполисе, где я одна — это получилось — значит у вас получится, потому что рядом с вами есть поддержка!

Я на своём примере убеждена, что деньги — это только результат мышления.

И я хочу дать вам возможность начать мыслить также, начать зарабатывать столько, сколько вы захотите!

Вас устраивает ваш заработок сейчас?😃