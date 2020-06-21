Экс-участница Милена Безбородова поведала, что ей помогло пережить разрыв с Алексеем Безусом.

Все вы помните историю Милены и Леши, которая имела печальный конец. Алексей не смог донести до девушки свою точку зрения на поведение и уклад жизни, а Безбородова почти ежедневно устраивала сочные истерики.

Милена ушла с проекта и ежедневно плакала в своих прямых эфирах, однажды угрожая даже покончить жизнь самоубийством, если Лёша не вернётся к ней.

Два месяца спустя Безбородова увидела «свет в конце тоннеля».

«Я поняла, что на расставании жизнь не заканчивается, она только начинается. Вы только представьте: вы стали свободны! Вы ни от кого не зависите, делаете, что хотите, и живёте для себя, – пишет в своём микроблоге девушка. – Мне трудно принять такой формат, но я начинаю всё больше кайфовать от свободы. Мне не помогли тысячи занятий, что я придумывала себе в попытках забыть Лешу. Но мне помогли время и люди».

Девушка признаётся, что сейчас не рассматривает вообще предложения начать отношения, только дружеский формат. И мужчина по жизни Милене нужен «очень умный и наполненный».