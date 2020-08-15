Милена Безбородова призналась, что хочет стать владелицей автомобиля.

Хочу машину.

Я уже выбрала машину, имею деньги на неё, только вот прав у меня нет😂 Поэтому сейчас активно этим занимаюсь. Через 2 месяца хочу уже сидеть за рулем Мерседеса.

Два года назад я даже подумать не могла, что смогу позволить иметь себе первую машину фирмы Мерседес и не 2000 года😂 Хочу себе CLA 2014 года с кожаным белым салоном. Я уже даже нашла ту самую красотку, только вот смысла покупать нет.

Саму машину я думаю обклеить пленкой электрически синим цветом. Она будет просто нереальной😭😻 Конечно же я буду очень аккуратным и вежливым водителем. Чтобы моя малышка никогда не страдала по моей вине.

Какая первая Машина была у вас? Какая должна быть?🚗