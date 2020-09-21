Милена Безбородова расхваливает Илью Яббарова и Анастасию Голд, которые вчера стали мужем и женой.

Вторая свадьба за месяц

Как же приятны все свадебные хлопоты. Столько нервов, чтобы просто поставить подпись и надеть кольцо🤣 Зато как круто и насыщенно

Сегодня свадьба Насти и Ильи Яббаровых. Я так рада за ребят.. они столько всего вместе прошли. Как Илья изменился с Настей, как у них в целом жизнь поменялась. Появились цели и задачи.. они молодцы!

Сегодня я хотя бы при параде и нравлюсь самой себе😂

Наконец я подготовилась и надела красивое платье, купила украшения и сделала удобную прическу

Как вам мой наряд сегодня?😏❤