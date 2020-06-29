Милена Безбородова дала понять, что не собирается возвращаться ни на Дом-2, ни к Алексею Безусу.

Я давно носила в себе эту мысль.

Я не хочу врать и обманывать, но я наверное давно хотела расстаться, но не могла из-за своего страха и привязанности. Ещё будучи в отношениях, когда мы были в Праге я хотела все закончить, но не понимала как. Мы были на Карлов мосте и там все загадывали желания. Мое желание было, чтобы вселенная убрала из моей жизни не нужных мне людей.

Мне уход с проекта был подарком судьбы, который я не готова была принимать. После проекта я все также не готова была принять тот факт, что все закончилась и молилась на восстановление. Я 2 месяца просто умирала дома от своего состояния. Я не хотела жить, мне было очень плохо.

По итогу мне вселенная дала шанс на восстановление отношений, но я поняла, что я этого больше не хочу. Мне было очень тяжело принять это решение, мне было очень больно внутри и все разрывалось на кусочки. Я как будто потеряла частичку себя.

Но я иду дальше и я хочу, чтобы у нас все было хорошо, но по отдельности. Я желаю ему удачи, но не счастья.. ведь счастье он потерял. Он своим поведением отвернул меня от себя.

Скажу честно.. я приняла это решение, когда Лёша мне позвонил и сказал ехать на поляну разговаривать о возвращении. У меня появился ком в горле и я поняла, что я не готова возвращаться туда, где мне было плохо. Что я не готова снова ограничивать себя в своём комфорте. И я просто поставила точку. Мы оба плакали и понимали, что это все. Возможно если бы он ушёл с проекта, то я бы не ставила точку и мы бы попробовали, но он слишком привязан к этому месту и это плохо.

Не буду врать, мне будет больно когда он с кем-то переспит. Мне будет больно увидеть рядом с ним другую девушку. Но это жизнь и мы идём дальше! Ведь мы живем для того, чтобы быть счастливыми, а мы с ним были несчастны.

Я иду в новую жизнь. Мне страшно.. мне страшно кому-то довериться снова, но я сильная и это все переживу.