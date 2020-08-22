Милена Безбородова рассказало о своей детской мечте стать видеоблогером.

Я хотела быть видео блогером в 12 лет.

Честно, я всегда мечтала о том, чтобы меня многие знали и следили за мной. Я раньше наблюдала за роликами на YouTube, и мне так хотелось делать такие же.. но у меня не было ни компьютера, ни камеры, невозможностей.

Мне хотелось, чтобы меня знали.

Свои первые 6000 подписчиков в Инстаграм, я набрала ещё в Эстонии. Там меня уже многие знали🤗 Но это не удивительно, ибо там все друг друга знают, но тем не менее мной интересовались. Я уже тогда начала брать свою первую рекламу и зарабатывать на этом деньги.

Сейчас за мной наблюдают почти 500к в Инстаграм и мне безумно приятно, что вы есть у меня! Не знаю, чтобы я делала без вас.

Мне бы хотелось быть всегда очень полезной для вас. Хочу расти, расти и ещё раз расти.

Мне надо заняться своей речью, чтобы записывать более интересные ролики. Надо начать приводить себя в форму. Хочу быть самой лучшей версией СЕБЯ.

Кстати, в Тик токе я уже с 2015 года, а первый ролик выпустила 2016 в январе. Если бы я тогда не остановилась, то может быть была бы популярная там😂 Но увы и ах.

Как вам видео?❤