Милена Безбородова поняла, что больше не любит Алексея Безуса как мужчину.

Милена Безбородова так долго добивалась Безуса, и вот наконец, когда Леша уже был согласен дать этим отношениям ещё один шанс, девушка вдруг сделала откровенное признание.

«Я поставила точку в этих отношениях. Я вдруг поняла, что больше не люблю его как мужчину, только как родного человека. Ради него я была готова пойти на проект, но я хочу другой жизни, хочу свою семью, своего ребёнка. Мне было очень сложно принять это решение, но я достойна того, чтобы меня любили и боялись потерять. Не хочу жить иллюзиями», – со слезами на глазах сообщила Милена.

Девушка призналась, что уже обращает внимание на других мужчин и готова к новым отношениям.